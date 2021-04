UD endrer reiseråd for flere områder i Finland

Det gjøres endringer for flere områder i Finland. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

De finske sykehusdistriktene Kajanalands og Länsi-Pohja går fra gult til rødt på smittekartet, mens Norra Karelen og Norra Savolax går fra rødt til gult.

Det har Utenriksdepartementet besluttet. Beslutningen gjøres på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen og ble kjent fredag.

Dermed endres også reiserådet til Kajanalands og Länsi-Pohja, og Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til disse områdene. Alle reisende fra disse områdene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til mandag 26. april, og som fyller kriteriene for unntak fra gjeldende innreiseregler, blir ilagt ti dagers karantene ved innreise, skriver r egjeringen.

I utgangspunktet kan kun utlendinger som er bosatt i Norge, reise inn i Norge nå.

Samtidig anbefaler FHI å fjerne innreisekarantenen for de finske sykehusdistriktene Norra Karelen og Norra Savolax. Dermed innfører Utenriksdepartementet unntak fra reiserådet for disse områdene, og de går fra rødt til gult på smittekartet for Europa.