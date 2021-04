Franske fiskere klare til å blokkere britisk fisk

NTB

Rasende over at britenes brexitavtale om å selge fisk til EU, varsler franske fiskere blokade av trailere med fisk fra Storbritannia.

Franske fiskere er opprørt over fiskeriavtalen mellom EU og Storbritannia etter brexit. Torsdag kveld gjennomførte over hundre av dem en blokade ved flere av de travleste anløpene for den britiske fiskeeksporten.

Med brennende bildekk og plakater viste de sin misnøye med den oppnådde avtalen.

Mens britene under brexit-forhandlingen var opptatt av å ta tilbake kontrollen over sine farvann, forsøkte EU å oppnå garantier for at fiskeflåten fremdeles skulle få fiske i britisk farvann.

Tillitsvalgt for fiskerne i området rundt Boulogne-sur-Mer, Olivier Lepretre, sier det ikke lenger gis tilgang til franske båter. Av 120 båter som søkte om få tilgang til å drive fangst i området mellom 6 og 12 nautiske mil fra den britiske kysten, har bare 22 fått lisens.

– Sannheten er at det finnes ingen fiskeriavtale, sier den lokale ordfører og tidligere fiskeriminister for Sosialistpartiet Frederic Cuvillier.

Heller ikke på britisk side skal det være noen stor tilfredshet blant fiskerne med avtalen som ble undertegnet. Ettersom mange av dem er avhengig av rask og effektiv eksport til EU av fangsten, er de nye grensene egnet til å true livsgrunnlaget deres.