Storbritannia melder om 32 dødsfall etter AstraZeneca-vaksinering

NTB

I alt 168 personer er blitt rammet av en sjelden form for blodpropp i Storbritannia etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. 32 av dem har dødd

Det britiske legemiddeltilsynet MHRA la torsdag fram en oppdatert oversikt over antall blodpropptilfeller i kjølvannet av vaksinering fram til 14. april. Da hadde 21,2 millioner mennesker mottatt den første dosen av vaksinen.

Tallene viser at antall dødsfall har steget med ti siden den forrige oversikten ble lagt fram 5. april. Det er dessuten registrert ytterligere 68 blodpropptilfeller siden da.

– Basert på denne pågående gjennomgangen opprettholdes rådet om at fordelene ved vaksinen oppveier for risikoene i flertallsbefolkningen, fastslår MHRA.

Gjennomsnittsalderen på de 77 personene som er blitt rammet av blodpropp i hjernen etter vaksinering, er 47 år.

I de resterende 91 tilfellene er det snakk om blodpropper sammen med lave blodplatenivåer. Der er gjennomsnittsalderen 55 år.

Det er 93 kvinner og 75 menn blant de 168 personene.

– Jeg vil forvente at det virkelige antall tilfeller per million vaksinedoser blir klart ganske snart etter hvert som disse rapportene stabiliserer seg, men det er allerede klart at dette kommer til å forbli en meget sjelden hendelse, sier professor i pediatri ved University of Bristol, Adam Finn.