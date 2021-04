Krisen mellom Tsjekkia og Russland blir stadig dypere

NTB

Frontene skjerpes mellom Russland og Tsjekkia. Tsjekkia har gitt beskjed om en drastisk reduksjon av hvor mange som får jobbe ved Russlands ambassade i Praha.

Ifølge utenriksminister Jakub Kulhanek har Russland frist på seg til slutten av mai. Innen da må antall russere som jobber ved den russiske ambassaden i Praha, være på samme nivå som antall tsjekkere som jobber ved Tsjekkias ambassade i Moskva.

Tiltaket innebærer at flere titall russere må forlate Tsjekkia de neste ukene.

Den diplomatiske feiden brøt ut etter at Tsjekkia anklaget russisk etterretningstjeneste for å stå bak en kraftig og dødelig eksplosjon ved et ammunisjonslager i 2014.