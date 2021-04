Washington D.C. ett skritt nærmere status som delstat

NTB

I flere tiår har det pågått en kamp for å gjøre Washington D.C. til USAs 51. delstat. Torsdag sa Representantenes hus ja, men Senatet vil sannsynligvis si nei.

Republikanerne i Senatet er ventet å gjøre hva de kan for å blokkere forslaget. Selv om Demokratene har en stemmes overvekt når visepresident Kamala Harris deltar, er det ikke nok til å få det igjennom.

Forslaget går ut på at Washington D.C. blir en delstat med én representant og to senatorer. Området der Det hvite hus, Kongressen og National Mall ligger, skal imidlertid forbli et føderalt distrikt, slik hele Washington D.C. er i dag.

I Representantenes hus endte avstemningen med 216 mot 208 stemmer.