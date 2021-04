Mann fra Bangladesh dømt til livstid for rørbombeangrep i New York

Politifolk patruljerer gangtunnelen mellom busstasjonen Port Authority og undergrunnsstasjonen Times Square i New York etter eksplosjonen i desember 2017. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

En domstol i New York har dømt en 31-åring fra Bangladesh til livstid etter at han i 2017 forsøkte å sprenge en rørbombe ved byens travleste T-banestasjon.

Akayed Ullah (31) ba om tilgivelse før dommen falt torsdag.

– Det jeg gjorde var galt. Jeg kan si fra dypet av mitt hjerte at jeg beklager dypt. Jeg støtter ikke å skade uskyldige mennesker, sa 31-åringen.

Akayed Ullah (31) ble funnet skyldig i terrorisme og dømt til livsvarig fengsel. Les mer Lukk

Angrepet fant sted i en gangtunnel under stasjonene Times Square og Port Authority. Ullah fikk selv alvorlige brannskader da bomben han hadde festet til brystet, ikke eksploderte som planlagt, men spraket og brant. Det gjorde at personer i nærheten slapp unna med lettere skader.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om livsvarig fengsel. De fikk medhold av dommeren, som kalte angrepet for en barbarisk og avskyelig forbrytelse.

Mannens forsvarer argumenterte for at Ullah hadde levd et lovlydig og fredelig liv før desember 2017. Hun mente handlingen skyldtes en personlig krise som hadde gjort ham isolert, deprimert og suicidal.

Før angrepet la Ullah ut en melding der han gjorde narr av daværende president Donald Trump. Få timer etter angrepet endret Trump på innvandringsbestemmelsen som hadde ført til at Ullah og mange andre fra Bangladesh hadde kunnet innvandre til USA.