EU forbereder søksmål mot AstraZeneca

EU planlegger å gå til sak mot AstraZeneca for manglende vaksineleveranser.

NTB

EU-kommisjonen forbereder seg på å gå til sak mot AstraZeneca for svikt i leveransene av vaksinedoser. Det bekrefter Irlands statsminister.

– En rettslig prosess er satt i gang av kommisjonen, og tidligere denne uken la jeg Irland til som en av partene, opplyste statsminister Stephen Donnelly til den irske nasjonalforsamlingen torsdag, ifølge Reuters.

Tidligere på dagen skrev Politico at spørsmålet ble tatt opp på et møte blant EU-landenes ambassadører i Brussel onsdag, og et flertall stilte seg bak dette.

Ifølge Donnelly handler prosessen om det svensk-britiske farmasiselskapets «fullstendige svikt når det gjelder å oppfylle leveranser og kontrakter for mai, juni og juli». AstraZeneca har hatt store forsyningsproblemer og har flere ganger måtte varsle om forsinkelser i leveransene. Onsdag opplyste en høyt plassert EU-kilde at unionen ikke vil bruke opsjonen som ligger inne om å kjøpe flere doser av vaksinen. Det er ikke klart om det blir inngått noen ny avtale med AstraZeneca.

Vaksinen, som markedsføres under navnet Vaxzevria, har også støtt på problemer med alvorlige bivirkninger og knyttes til et lite antall tilfeller av blodpropp og lavt blodplatetall. Flere av tilfellene har hatt dødelig utfall.

En rekke land har innført begrensninger på hvem som får vaksinen, og mange steder gis den kun til eldre. I Norge er det for tiden ingen som får AstraZenecas vaksine.