Solberg: USA melder seg igjen på som en drivkraft mot klimaendringene

Statsminister Erna Solberg (H) fulgte USAs president Joe Bidens åpningstale på klimatoppmøtet fra Statsministerens kontor i Oslo torsdag. Les mer Lukk

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over at USA under president Joe Biden viser nye takter i klimapolitikken, med løfter om betydelige utslippskutt.