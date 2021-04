Canadisk dommer utsetter behandling av Huawei-utvisning til august

Meng Wanzhou med rosa munnbind i midten, under en pause under utvisningssaken mot henne i høyesteretten i British Columbia i Canada tidligere i april. Onsdag fikk finansdirektøren i teknologiselskapet rettens medhold i en utsettelse i saken. Foto: Rich Lam/The Canadian Press/ NTB

En canadisk dommer har utsatt behandlingen av utleveringen av den kinesiske Huawei-sjefen Meng Wanzhou til USA til august etter ønske fra forsvareren.

Wanzhou, som er datter av toppsjefen Ren Zhengfei i teknologigiganten Huawei, og selv finansdirektør i selskapet, er begjært utlevert til USA hvor hun er siktet for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran.

Hun ble pågrepet i Canada i 2018, men har siden motsatt seg utlevering til USA ettersom hun mener saken er politisk motivert.

Da retten ble satt i høyesterett i British Columbia onsdag for å fortsette behandlingen av utleveringsbegjæringen fikk imidlertid Meng Wanzhou og hennes forsvarere medhold i et ønske om utsettelse. Forsvarerne får med dette tid til å gå gjennom nylig innhentede dokumenter fra investeringsbanken HSBC som de håper kan være avgjørende for å hindre en utlevering.

Dommeren ga forsvarene utsettelse til august.

Saken har skapt betydelig politisk spenning mellom Kina og Canada. To canadiske statsborgere, en tidligere diplomat og en forretningsmann, ble pågrepet i Kina kort etter at Wanzhou ble tatt i 2018 og begge ble i forrige måned stilt for retten. Begge rettssakene har gått bak lukkede dører og ingen dommer er offentliggjort etter rettssakene.