Island tar Janssen-vaksinen i bruk neste uke

Island tar Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson i bruk neste uke.

Islandske helsemyndigheter har godkjent Johnson & Johnsons koronavaksine og vil ta den i bruk til uka. Vaksinen er satt på vent i Norge.

– Vi har fått konklusjonen fra EUs legemiddeltilsyn (EMA), som sier at Janssen-vaksinen kan brukes, og den vil derfor distribueres neste uke, sa Kamilla Josefsdottir ved det islandske Helsedirektoratet onsdag.

Avgjørelsen kommer dagen etter at EMA ga vaksinen grønt lys. Tilsynet mener bivirkninger som blodpropper bør listes som en «veldig sjelden» bivirkning av vaksinen, men at gevinsten ved å ta vaksinen i bruk veier opp for risikoen.

Vaksinen blir gjort tilgjengelig for alle, uavhengig av alder. Det er imidlertid kun folk over 60 som gis AstraZeneca-vaksinen. Bruk av den er midlertidig stanset i Norge etter tilfeller av bivirkninger i form av blodpropper og lave blodplater.