Minst fire drept og flere såret i bombeangrep mot hotell i Pakistan

NTB

Minst fire personer er drept og tolv såret etter at en bilbombe gikk av utenfor et femstjernershotell i byen Quetta i Pakistan, opplyser pakistansk politi.

Flere biler, som sto parkert utenfor hotellet Serena, begynte å brenne etter at bomben gikk av, forteller politikilder til DPA. Hotellet frekventeres ofte av utlendinger, politikere og byråkrater, opplyser Azhar Akram, som er assisterende politisjef i Quetta.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), et løst nettverk av pakistanske islamister, har tatt på seg skylden for angrepet, som ifølge dem var rettet mot tjenestepersoner.

TTP, som har tette bånd til al-Qaida, har tidligere kidnappet og drept kinesiske statsborgere i Pakistan.

To kilder, en fra politiet og en fra etterretningen, opplyser til nyhetsbyrået DPA at angrepet kan være rettet mot en kinesisk delegasjon som har bodd på hotellet. Delegasjonen, som blant annet innehar Kinas ambassadør til Pakistan, skal imidlertid ikke ha vært der da angrepet skjedde, opplyser Pakistans innenriksminister Sheikh Rashid Ahmed.

Arbab Akram, en lege ved et av de største sykehusene i Quetta, sier til AP at de har erklært nødsituasjon for å håndtere alle de sårede. Tilstanden skal være kritisk for flere av de sårede, får nyhetsbyrået opplyst av kilder i sikkerhetstjenesten.

Quetta ligger i den urolige Balutsjistan-provinsen i sørvestlige Pakistan, som er herjet av flere separatistopprør. Taliban har også tilstedeværelse i provinsen. Provinsen grenser til Iran og Afghanistan.