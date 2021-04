Tyskland vil være ut av Afghanistan før 4. juli

NTB

Tyskland planlegger å hente hjem alle sine soldater fra Afghanistan før 4. juli, opplyser forsvarsdepartementet i Berlin.

– Den nåværende tanken er å korte ned uttrekkingsperioden. En uttrekkingsdato satt til 4. juli er under vurdering, sier en talsmann for departementet. Han understreker at den endelige beslutningen må tas av Nato.

I forrige uke sa forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer at Tysklands mål var å trekke seg ut i august.

Nato inngikk i forrige uke enighet om å starte uttrekking av sine styrker fra Afghanistan innen 1. mai.

Natos styrke utgjør totalt 9.600 soldater. Tyskland er med sine 1.100 soldater den nest største bidragsyteren etter USA.