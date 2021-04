Putin: Russland satser på flokkimmunitet til høsten

NTB

Russlands mål er å oppnå flokkimmunitet mot coronaviruset innen høsten, sier president Vladimir Putin i sin tale om nasjonens tilstand.

– Vaksinering er nå viktigst av alt, for å gjøre det mulig å utvikle flokkimmunitet til høsten, sa Putin i sin årlige tale i nasjonalforsamlingen, der han snakket om nasjonens tilstand onsdag.

Han hyllet landets utvikling av tre coronavaksiner.

– Våre forskere har gjort virkelige gjennombrudd. Russland har nå tre pålitelige vaksiner mot coronaviruset, sa presidenten.

Putin holdt talen foran flere hundre politikere og næringslivstopper. Også representanter for kulturliv og religiøse samfunn var til stede.

Nesten ingen av deltakerne i forsamlingen brukte munnbind, noe som er pålagt på store innendørsarrangementer i Russland.

Ulik vaksinetilgang

– Vær så snill å ta vaksinen, oppfordret presidenten, som sa at han selv fikk den andre og siste vaksinedosen i forrige uke.

Den 68 år gamle presidenten er dermed fullvaksinert.

Han krevde at vaksiner gjøres tilgjengelig i alle kriker og kroker av Russland, etter at det har kommet meldinger om at mange mennesker i en rekke regioner har måttet vente lenge for å få vaksinedoser.

I hovedstaden Moskva har befolkningen det lettere. Der kan man få satt vaksiner selv på kjøpesentre.

Litt over 5 prosent av befolkningen på rundt 146 millioner innbyggere er vaksinert, ifølge offisielle tall.

Inntektsøkning og klima

I talen om nasjonens tilstand sa Putin at regjeringens hovedsak blir å snu folks inntekter fra nedgang til økning.

– Den viktigste oppgaven er å sikre borgerne reell inntektsvekst, sa presidenten, som kunngjorde en rekke tiltak som skal sikre folk mer penger å rutte med før valget på ny nasjonalforsamling senere i år.

Russland, som er en av verdens store olje- og gassprodusenter, skal gjøre sin del for å bekjempe klimaendringer, uttalte presidenten også.

– Vi må svare på klimaendringens utfordringer og skape en industri for CO2-resirkulering, sa Putin.

Kritikk mot Vesten

Putin brukte også taletid på å fordømme det han kaller stillhet fra Vesten etter at hviterussiske og russiske sikkerhetstjenester lørdag hevdet at de hadde avverget et kuppforsøk mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskajas kontor avviste i helgen at det fantes planer om å drepte Lukasjenko.

Russlands forhold til Vesten har blitt svært dårlig som følge av ulike syn i saker som den fengslede Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj, russiske troppeforflytninger nær Ukrainas grenser og en rekke spionskandaler og nettangrep.

– I noen land har de gjort det til en fæl uvane å legge skylden på Russland for hva som helst, sa Putin.

– Det er en slags sport, en ny type sport, sa han.

Presidenten sa at Moskva ønsker å ha et godt forhold til hele verden, også overfor land man er uenig med.

– Men hvis noen tolker våre gode hensikter som en svakhet, så bør de vite at Russlands svar kan bli usymmetrisk og ubehagelig, sa Putin.

– Jeg håper at ingen tenker på å krysse Russlands røde linje, og vi bestemmer selv hvor den i så fall skal gå, sa presidenten.