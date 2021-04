Biden: Dommen i Floyd-saken kan være stort skritt framover mot systemisk rasisme

NTB

USAs president Joe Biden sier at dommen i George Floyd-saken kan være et stort skritt framover mot systemisk rasisme i USA.

Noen få timer etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble kjent skyldig i drap på George Floyd, ba Biden amerikanerne stå sammen og unngå vold.

– Nå er tiden kommet for oss til å stå sammen som amerikanere, sa han i TV-overførte kommentarer.

– Det fins noen som vil utnytte det emosjonelle ved øyeblikket – agitatorer og ekstremister som ikke har interesse av sosial rettferdighet. Vi må ikke la dem lykkes, sa han videre.

Han kalte drapet på Floyd et «drap i fullt dagslys» som en gang for alle rev bort skylappene slik at alle kunne se problemene USA har med politiets forhold til rase.

– Kjennelsen sender et sterkt signal, men nødvendig reform kan ikke stoppe med dommen mot Chauvin, sa han og hyllet politimennene som vitnet i saken i stedet for å slutte rekkene og holde munn.