Floyd-saken: Chauvin dømt for alle tiltalepunkter – jubel brøt løs utenfor rettsbygget

NTB

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er dømt for alle tiltalepunktene, inkludert forsettlig drap, i George Floyd-saken.

Floyd ble drept i en pågripelse 25. mai i fjor, da Chauvin satte kneet sitt til halsen hans i over ni minutter. Floyds rop, «Jeg får ikke puste», ble et slagord for omfattende Black Lives Matter-demonstrasjoner verden rundt.

Fakta om George Floyd * George Perry Floyd ble født i oktober 1973 i North Carolina og flyttet som liten til Houston i Texas sammen med mor og søsken. Han vokste opp i et område kalt Third Ward, der de fleste beboerne er afroamerikanere. * I 2014 flyttet han til Minneapolis for å starte på nytt etter en fengselsdom. * Den 25. mai 2020 døde han da han ble pågrepet av fire politimenn, hvorav den ene presset kneet sitt mot nakken hans i cirka 9 minutter mens han lå på bakken. * Samme dag hadde en butikkansatt anmeldt ham for å ha brukt en falsk pengeseddel. * Da han som tenåring gikk på skole i Houston, spilte han på skolens basketballag. På grunn av høyden sin ble han kalt «Big Floyd» og «Gentle Giant». * Som ung hadde han store drømmer, og i en skolestil skrev han at han ønsket å bli høyesterettsdommer. * Fra 1993 til 1995 gikk han på South Florida State College, der han også spilte både basket og amerikansk fotball. * Da han flyttet til Minneapolis, hadde han sonet en dom på fem års fengsel for væpnet ran i Houston. * I Minneapolis fikk han jobb som sikkerhetsvakt og altmuligmann på restauranten Conga Latin Bistro. Da utestedet ble stengt som følge av koronautbruddet, mistet han jobben. * Han etterlot seg en seks år gammel datter og en 27 år gammel sønn. * Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble tirsdag dømt for alle tre tiltalepunkter, inkludert forsettlig drap, i Floyd-saken. Kilder: CNN.com, The Guardian, Texas Monthly, Ritzau

Chauvin var tiltalt for to grader av uaktsomt drap og en grad av forsettlig drap. Han ble kjent skyldig på alle tiltalepunktene.

Det innebærer at retten konkluderer med at Chauvin visste at han utsatte Floyd for alvorlig fysisk skade. Det innebærer ikke at juryen måtte finne det bevist at Chauvin mente å drepe ham, men den nærmeste oversettelsen på norsk for det mest alvorlige tiltalepunktet er likevel forsettlig drap.

Møtt av jubel

Denne tiltaleposten har en strafferamme på 40 år, de øvrige er på 25 og 10 år.

Straffeutmålingen vil trolig ta noe tid, muligens flere uker. Den tidligere politimannen ble ført vekk fra rettslokalene i håndjern og fraktes nå til fengsel.

Da dommeren leste opp juryens kjennelse, og det ble klart at Chauvin var kjent skyldig på alle tre tiltalepunktene, brøt det ut jubel utenfor rettsbygningen.

Der hadde demonstranter samlet seg for å følge med på domsavsigelsen. Slektninger og venner av Floyd brøt sammen i tårer da nyheten ble kjent.

Samtidig ble det avholdt en markering på stedet der Floyd ble drept maidagen i fjor.

Fryktet uro

Det har vært stor frykt for at en mild dom mot Chauvin ville kunne føre til kraftige demonstrasjoner. Krimeksperter har påpekt at aktoratet la fram en sterk sak, mens forsvaret var sprikende og tynt.

Før kjennelsen ble kjent gjorde USAs president det klart at han håpet på en korrekt dom. Joe Biden slo fast at bevisene etter hans syn var overveldende.

Samtidig er nasjonalgarden blitt utplassert flere steder, blant annet i Minneapolis der rettssaken fant sted.