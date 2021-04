Boris Johnson vil finne pille mot covid-19

NTB

Storbritannia setter ned en innsatsstyrke som skal se på hvilke behandlinger som kan hindre alvorlig coronasykdom, varsler statsminister Boris Johnson.

– Det kan for eksempel bety at hvis du tester positivt for viruset, så kan det være en tablett du kan ta hjemme for å stoppe viruset og betydelig redusere risikoen for at det blir et alvorlig sykdomsforløp, sier Johnson.

Innsatsstyrken skal blant annet se på legemidlene deksametason og Remdesivir, som er i bruk mot coronasykdom flere steder, til tross for at WHO fraråder sistnevnte.

Også tocilizumab, som brukes i ledemiddelet RoActemra skal granskes, samt flere andre, sier Johnson.

Den britiske statsministeren har også håp om at innsatsstyrken skal finne en pille nærkontakter av en smittet kan ta, for å unngå å bli smittet selv.