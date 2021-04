Floyd-saken: Juryen har kommet til en kjennelse i rettssaken mot Derek Chauvin

NTB

Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin, den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd, har kommet til en kjennelse.

Det opplyser domstolen til mediene som dekker saken.

Dødsfallet, som skjedde i mai i fjor etter at Chauvin hadde satt kneet sitt mot Floyds hals og nakke i over ni minutter, førte til voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner. «Jeg får ikke puste», som Floyd ropte flere ganger, ble et slagord for hele bevegelsen.