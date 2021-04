EMA: Trygt å sende ut Janssen-vaksinen nå – kan skille seg fra AstraZeneca

NTB

Etter å ha ført opp risikoen for blodpropp-bivirkninger i pakningsvedlegget til Janssen-vaksinen, mener EUs legemiddelbyrå EMA det er trygt å sende ut vaksinen.

EMA kunngjorde tirsdag at det er en mulig sammenheng mellom vaksinen og svært sjeldne, men alvorlige tilfeller av blodpropp kombinert med lavt antall blodplater.

Likevel mener EMA nytten oppveier risikoen, og at det er trygt å sende den ut til EU-landene, selv om den fortsatt er satt på pause i USA. EMA sier det viktigste er å være oppmerksom på mulige bivirkninger.

– Dette er nøyaktig hvorfor EMA har gjort denne undersøkelsen, at vi fikk satt opp disse tilfellene på listen over bivirkninger, så helsepersonell og vaksinerte kan være oppmerksomme og avdekke bivirkninger, sier EMA-sjef Emer Cooke på en pressekonferanse tirsdag.

– Nytten oppveier risikoen, og vi har nå detaljert informasjon i pakningsvedlegget. Så vi er trygge på at den kan bli rullet ut, sier Cooke.

Færre Janssen-tilfeller

EMA opplyser at det er avdekket åtte tilfeller av slike alvorlige bivirkninger hos Janssen-vaksinerte i USA. Samtidig har EU-byrået avdekket 287 tilfeller blant AstraZeneca-vaksinerte.

Det er for tidlig å si om det betyr at det er flere tilfeller av bivirkningene blant AstraZeneca-vaksinerte, sier EMA. Vaksinene er begge vektorvaksiner som bruker et adenovirus til å frakte coronapigger inn i kroppen.

– Det vi vet, er at etter at vi gransket AstraZeneca, er folk veldig oppmerksomme på risikoen, så antallet vi avdekker er kanskje mer i takt med virkeligheten, sier Sabine Straus, leder av EMAs sikkerhetskomité.

– Det vi har diskutert med amerikanske myndigheter, er at vi må vente og se om det kommer flere tilfeller i USA. Det vi vet, er at vi nå har sju millioner vaksinerte, og åtte tilfeller. Det er umulig å si om det vil skje mer eller mindre hyppig enn ved AstraZeneca-vaksinen, sier Straus.

Straus sier videre at EMA vil følge med på om antallet tilfeller stiger i USA i tiden framover. Bivirkningene kan oppstå så sent som tre uker etter vaksineringen.

Dette er forskjellen

Straus understreker at selv om AstraZeneca og Janssen bygger på samme teknologi, er det forskjeller. Janssen bruker for eksempel et adenovirus fra mennesker, mens AstraZeneca bruker et sjimpansevirus.

Dette viruset er tømt for sitt eget arvestoff, som er blitt erstattet med de såkalte piggene fra coronaviruset.

– Det er mange likheter mellom vaksinene. Men det er også forskjeller mellom vaksinene, både med sjimpanseviruset og en forskjell i pigg-proteinet. Så det er ikke avklart om det er lik risiko ved de to, sier Straus.

Også Sputnik-vaksinen bygger på vektorteknologi. EMA opplyser at de ikke er varslet om blodpropptilfeller hos Sputnik-vaksinerte, men at dette er noe de følger nøye med på.