EU-topp om Janssen-avgjørelse: – Dette er gode nyheter

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: John Thys / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at det er gode nyheter for vaksineringen i EU at EMA har ført opp blodpropp som mulige Janssen-bivirkninger.