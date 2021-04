Boris Johnson: Storbritannia får verdens mest ambisiøse klimamål

Statsminister Boris Johnson, her utenfor 10 Downing Street i forrige uke.

NTB

Regjeringen i Storbritannia setter seg et svært ambisiøse klimamål og vil kutte utslippene med hele 78 prosent innen 2035.

Statsminister Boris Johnson bekreftet tirsdag ettermiddag målsettingen som var blitt omtalt av flere medier tidligere på dagen.

– Vi ønsker å fortsette å heve standarden for å takle klimaendringene. Det er grunnen til at vi setter oss verdens mest ambisiøse mål for utslippskutt, sa statsministeren.

Klimautslippene skal reduseres med 78 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Også britenes andel av utslipp fra internasjonal skipstransport og luftfart omfattes av målsettingen, som etter planen skal lovfestes.

Det nye målet vil bli et stort skritt mot den overordnede ambisjonen om såkalt netto nullutslipp innen 2050.

Viktige klimamøter



Johnson presenterte planen noen dager før det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden arrangerer.

Senere i år skal etter planen FN holde et nytt klimaforhandlingsmøte i Glasgow i Skottland. Forhandlingene skulle egentlig funnet sted i fjor, men de ble utsatt på grunn av pandemien.

Målet den britiske regjeringen har satt seg, innebærer at rådet til den uavhengige Climate Change Committee (CCC) er tatt til følge.

Det britiske målet vil bety flere elektriske biler, mer klimavennlig oppvarming, strømproduksjon fra fornybare kilder og mindre forbruk av kjøtt og meieriprodukter. Hus må isoleres bedre, folk vil måtte oppfordres til å kjøre mindre og sykle mer, og flyreiser vil kanskje måtte bli dyrere, i alle fall for dem som reiser mye, ifølge BBC.

Kutter kullkraft



Ulike land har ulike forutsetninger for klimakutt, og Storbritannia har allerede faset ut det aller meste av kullkraften. I landet der den industrielle revolusjonen i sin tid begynte med kullgruver og dampmaskiner, utgjør kullkraften nå bare noen få prosent av strømproduksjonen.

Grunne havområder utenfor den britiske kysten legger forholdene godt til rette for havvind. Og i tillegg importerer landet norsk naturgass, som fører til lavere CO2-utslipp enn kull.

Klimaaktivister ønsker den britiske regjeringens nye utslippsmål velkommen, men peker på at myndighetene tidligere ikke har lyktes med å innfri mål som CCC har satt. Britiske myndigheter har tidligere lovet å kutte utslippene med 68 prosent innen 2030.

– Det er lettere å sette seg mål enn å oppfylle dem. Det harde arbeidet begynner nå, sier Rebecca Newsom i miljøorganisasjonen Greenpeace.

Opposisjonspartiet Labour sier i en kommentar at regjeringen må følge opp retorikken med reelle grep.

Biden under press



President Joe Biden vil med sitt klimatoppmøte melde USA på i klimakampen igjen, etter fire år med stillstand under Donald Trump. Saken er imidlertid krevende for ham på hjemmebane.

Klimakutt blir av Republikanerne sett på som et kostbart, statlig styrt prosjekt som vil rasere arbeidsplasser. Blant sine egne hører Biden at han ikke går langt nok for å motvirke den største trusselen mot planeten.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ser fram til å delta på klimatoppmøtet.

– Norge sa allerede i fjor at vi vil forsterke klimamålet, og vi meldte da inn et klimamål under Parisavtalen om utslippskutt på 50–55 prosent innen 2030, sier hun i en uttalelse.

– Det viktigste nå er at enda flere land ser verdien av å kutte klimagassutslippene og tar grep for å få dette til å skje, føyer Solberg til.