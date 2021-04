Krisemøte mellom partene i Ukraina-konflikten

NTB

Partene i Ukraina-krisen møttes tirsdag for å dempe den spente situasjonen langs den ukrainske grensen mot Russland i øst.

En talsmann for den ukrainske delegasjonen, Oleksiy Arestovych, sa til AFP at det er gjort store anstrengelser for å gjenopprette våpenhvileavtalen fra juli i fjor. Den avtalen er blitt brutt gjennom en serie sammenstøt mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk-støttede separatister helt øst i Ukraina.

Internasjonale observatører deltok også på møtet. Det er ikke opplyst hvor samtalene pågår.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har engasjert seg for å få gjenopprettet våpenhvilen. Etter et møte med den franske presidenten Emmanuel Macron i forrige uke uttrykte han håp om at samtalene vil føre fram.

Etter de siste ukers sammenstøt mellom ukrainske regjeringsstyrker og separatister har Russland mobilisert kraftig på sin side av grensen. EU anslår at minst 100.000 soldater og mye tungt utstyr er kjørt inn på russisk område fra andre deler av Russland.

Myndighetene i Kiev har kjempet mot separatister i Donetsk og Lugansk helt siden den russiske annektering av Krim-halvøya i 2014. Konflikten har krevd over 13.000 menneskeliv. Bare siden årsskiftet har 30 ukrainske soldater blitt drept, mot 50 i hele 2020.