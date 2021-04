Libanon ber Qatar hjelpe til å unngå kollaps

Brannmannskaper i gang med å slukke branner etter den voldsomme eksplosjonen i Beirut i fjor. Foto: Lorenzo Tugnoli, Contrasto, for Washington Post, World Press Photo via AP / NTB

NTB

Libanons fungerende statsminister ber rike Qatar om hjelp til å hindre at landet hans kollapser.

Under et besøk til Qatar mandag sa statsminister Hassan Diab at Libanon er på randen av full kollaps etter flere tiår med korrupsjon og en politikk som favoriserte en renteøkonomi framfor produksjon.

– Vi banker på Qatars dør, akkurat som vi vil banke på døra til andre arabiske søsternasjoner, sa han.

Trass i raseri i befolkningen og internasjonalt press har ikke de libanesiske politikerne greid å danne en regjering og innføre reformer som trengs for å få internasjonal hjelp.

En enorm eksplosjon som la store deler av Beirut i ruiner i fjor, avdekket myndighetenes manglende evne til å styre. Samtidig er landet rammet av et kraftig fall i verdien til valutaen, som bidrar til en sterk økning i fattigdom og arbeidsløshet og derav følgende raseri i en frustrert befolkning.