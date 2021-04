Fagforbundet for kullgruvearbeidere støtter Bidens klimaplan

NTB

USAs viktigste fagforbund for kullgruvearbeidere støtter president Joe Bidens klimaplan så lenge den inkluderer tusener av nye grønne jobber.

United Mine Workers (UMW) sier de vil støtte planen om å gå bort fra kull og andre fossile drivstoff.

Men betingelsen er at planen må inkludere en «virkelig energiovergang» som gir tusener av nye jobber i fornybar energi. Dessuten må det investeres i teknologi for å gjøre kull renere.

Cecil Roberts, lederen for UMW, sier det må være avgjørende i enhver infrastrukturplan som Kongressen godkjenner, at den sikrer jobber for arbeidsløse gruvearbeidere, blant dem 7.000 kullgruvearbeidere som mistet jobben i fjor.

Roberts hadde følge av den demokratiske senatoren Joe Manchin fra West Virginia, som sa at tiltak for å hjelpe kullgruvearbeidere i hans delstat og andre delstater med gruver må være med i Bidens infrastrukturplan til 2.300 milliarder dollar.

Bidens plan er en storslått pakke for å reparere landets veier, broer og energinettverk, samt tiltak for å bygge ut internett og fremme elektriske biler og sol- og vindkraft.

Republikanerne er sterkt imot planen, som de sier vil føre til voldsomme skatteøkninger.

Infrastrukturplanen inkluderer 16 milliarder dollar til å lukke olje- og gassbrønner som ikke er i bruk og rydde opp i forlatte gruver som utgjør en fare både for sikkerhet og for miljøet. Dette vil skape tusener av arbeidsplasser, ifølge Det hvite hus.

Manchin, som er en konservativ demokrat, støtter planen med enkelte innvendinger. Han vil blant annet bevare kullindustrien, men gjøre den renere.