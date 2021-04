Tsjads president gjenvalgt for sjette gang

Tsjads president Idriss Déby er som ventet gjenvalgt med stort flertall. Her er han i Paris i mai 2014.

NTB

Tsjads president Idriss Déby er gjenvalgt med 79,3 prosent av stemmene, viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen mandag.

Dette blir Débys sjette periode som president etter at han tok over i et militærkupp i 1990.

Tidligere statsminister Albert Pahimi Padacke fikk bare 10,3 prosent av stemmene. Oppslutningen på valgdagen 11. april var 64,8 prosent, ifølge Kodi Mahamat, leder av den uavhengige nasjonale valgkommisjonen.