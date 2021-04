40 drepte i kamper mellom jihadister og jegere i Mali

NTB

Rundt 40 mennesker er drept i kamper mellom jihadister og jegere i Mali, melder myndighetene i Mopti-regionen. Kampene startet etter en søskenkonflikt.

Rundt 1.000 mennesker skal ha deltatt i kampene sentralt i Mali.

Ifølge myndighetene i den krigsherjede regionen begynte konflikten som en krangel mellom to brødre, der den ene er jeger mens den andre angivelig er en jihadist.

Mali har vært herjet av uro siden et opprør i 2012 banet vei mot et maktvakuum som islamistgrupper utnyttet. En franskledet intervensjon i 2013 skjøv islamistene vekk fra makten, men sikkerhetssituasjonen har fortsatt vært svært ustabil. I ettertid er det meldt om væpnede grupper med bånd til al-Qaida som senere også er blitt knyttet til Den islamske stat (IS).