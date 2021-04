Nasas Ingenuity-drone har lyktes i å fly på Mars

NTB

Tidlig mandag ettermiddag fikk Nasa signalene som bekreftet at den første flyturen på Mars med dronen Ingenuity var vellykket.

Etter en ukes utsettelse, tok det lille helikopteret av fra den røde planeten mandag formiddag. Deretter var det noen timers venting før Nasa mottok signalene om hvordan det hadde gått. Den endelige bekreftelsen på en vellykket flytur kom litt før klokken 13 norsk tid.

118 år etter den første vellykkede motoriserte flyturen på vår egen planet, skal en menneskeskapt farkost for første gang fly over en annen planet.

– Vi kan nå si at mennesker har fløyet en rotordrevet farkost på en annen planet. Hver verden får bare én førstegangsflyging, sier prosjektlederen for Ingenuity, MiMi Aung.

Programmert til å fly alene

Fordi det tar lang tid å sende signaler mellom Jorden og Mars, var den korte flyturen forhåndsprogrammert. Ingenuity var instruert til å ta av og stige i rundt seks sekunder og så holde høyden og rotere før den landet igjen.

Atmosfæren er så tynn på Mars at det tilsvarer 1 prosent av atmosfæren her på Jorden, derfor var det viktig å gjøre dronen så lett som overhodet mulig, for at den skulle ha en sjanse til å komme opp i «luften». Ingenuity veier 1,8 kilo.

Etter flyturen ble data sendt fra den lille helikopterdronen til kjøretøyet Perseverance og så videre til Jorden. Perseverance fraktet Ingenuity med seg til Mars, der de landet 18. februar. Senere ble dronen plassert på den røde planetens overflate. Der måtte Ingenuity klare seg selv gjennom de mørke og kalde Mars-nettene med strøm generert fra solcellepaneler.

Forsinket

Egentlig skulle den første flyturen på Mars skjedd for åtte dager siden, men da rotorene ble testet, dukket det opp et programvareproblem som måtte fikses først.

Ingenuitys oppgave denne gangen er rett og slett å se om teknologien fungerer og det er mulig å fly. Dronen skal ikke bidra til Perseverances vitenskapelige oppdrag, men dersom flygingen lykkes, åpner det opp for nye muligheter i fremtiden. Håpet er at droner kan nå steder det ikke er mulig å kjøre, i tillegg til at de kan forflytte seg raskere enn et kjøretøy på overflaten.

Suksess

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien, sa Håvard Fjær Grip til NTB i fjor. Nordmannen jobber ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles og er sentral i Ingenuity-prosjektet.

Han ser flere måter Ingenuity kan brukes i utforskningen av Mars.

– En kan blant annet begynne å bruke helikopter til å rekognosere områder for landfartøy som trenger informasjon om hvor de skal kjøre, og finne ut hvilke områder som er mest interessante å studere. Det handler om å se mulighetene og åpne nye dører, fortalte Grip til NTB.