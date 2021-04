Nyhetsbyrå: Navalnyj flyttet til sykestue

NTB

Den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er flyttet til et behandlingssted og får daglig tilsyn av en lege.

Russiske fengselsmyndigheter sier i en uttalelse at Navanyj blir overført til et sykehus for domfelte i byen Vladimir, 180 kilometer øst for Moskva. Navalnyjs tilstand skal være «tilfredsstillende» og han skal ha sagt ja til å vitaminer.

Den 44 år gamle regimekritikeren ble fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak. Da hadde han akkurat returnert til Russland etter så vidt å ha overlevd et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor.

31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

Lege: Kan dø når som helst

Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva formidlet i helgen at kaliumnivåene hans er så høye at han må ha intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, ifølge legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har han testet negativt for både tuberkulose og coronavirus.

Tidligere mandag fryktet Navalnyjs allierte fremdeles dårlige nyheter rundt Navalnyj.

– Vi vet ikke hva som skjedde med ham i løpet av helgen, fordi advokatene hans ikke får møte ham, sa regimekritiker Ljubov Sobol mandag morgen.

Vestlig bekymring

Navalnyjs situasjon tas også opp på høyeste hold i EU. Saken blir tema på mandagens utenriksministermøte.

Før møtet sa EUs utenriksminister Josep Borrell at han hadde vært i kontakt med den russiske regjeringen for å be om hjelp til opposisjonspolitikeren.

– Vi er veldig opptatt av helsen hans. Vi har bedt russiske myndigheter om å gi ham den hjelpen han trenger, sa Borrell.

I helgen kalte president Joe Biden behandlingen av Navalnyj for «fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende». Dersom Navalnyj dør i fengsel, vil det få konsekvenser, advarte USA søndag.

Kreml avslår kritikk

I en uttalelse mandag avfeier Kreml bekymringene fra vestlige land.

– Helsen til domfelte i Russland kan og bør ikke være et tema for deres interesser, sa Kreml-talsmann Dmitry Peskov.

– Vi overvåker ikke helsetilstanden til russiske fanger, la han til.

Der er planlagt nye demonstrasjoner til støtte for Navalnyj. Russisk politi advarer mandag alle mot å delta.