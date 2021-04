Reiseboble mellom Australia og New Zealand åpnet

En passasjer på vei fra Sydney til New Zealand etter at Australia og New Zealand åpnet for karantenefri reise mellom de to landene. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB

NTB

Gleden var stor da New Zealand og Australia mandag åpnet for karantenefri reise mellom de to landene for første gang på over et år.

Stemningen var elektrisk på flyplassen i Sydney da spente passasjerer gikk om bord på de første flyene på vei til New Zealand etter at kravet om karantene var opphevet.

– Det er en stor dag og spennende for familier og venner, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern, som hyllet den gode håndteringen av pandemien som både Australia og New Zealand har stått for.

Begge land stengte sine grenser for alle utenom egne borgere og andre med oppholdstillatelse i mars i fjor for å hindre koronasmitte.

Slapp lett fra det

Takket være de strenge tiltakene har de sluppet billigere fra pandemien enn de fleste andre land i verden.

Borgere av New Zealand har rett nok kunnet reise til Australia siden oktober i fjor, men de måtte i karantene i 14 dager ved hjemkomst.

Mandag var første gang australiere kunne reise til New Zealand siden grensene ble stengt, og nå kan newzealendere også komme tilbake fra Australia uten karantene.

For familier og turismen

Åpningen er en lettelse både for familier som har vært skilt fra hverandre, for turistnæringen og for flyselskapene.

Australia er viktigste kilde for turister for New Zealand, med 1,5 millioner ankomster som svarer til 40 prosent av alle turister i landet i 2019. Åpningen nå skjer rett foran skisesongen på steder som Queenstown.

I tillegg bor hundretusener av newzealendere i Australia og pleide å pendle fram og tilbake på de tre timer lange flygningene for å besøke familie før alt ble stengt av pandemien.

Strandet i flere måneder

Lorraine Wratt, en newzealender som var strandet i Australia etter at hun besøkte familie, sier at det er vidunderlig å få reise igjen.

– Det har vært et mareritt, sier hun og forteller at hun kom til Australia 11. desember for å tilbringe julen med familie, og skulle egentlig reist tilbake i februar.

Åpningen av boblen fikk bred dekning i begge lands medier, med direkte TV-overføring fra det sydende livet ved innsjekkingsskrankene og oppdatering om de enkelte avgangene.

De to landene håper at boblen er første skritt i en gjenåpning mot resten av verden. Foreløpig planlegges lignende korridorer til andre land i regionen etter hvert som de får kontroll på pandemien.