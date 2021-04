Koptisk kristen drept av IS i Egypt

NTB

En IS-tilknyttet gruppe har påtatt seg ansvaret for drapet på en koptisk kristen mann og to andre personer i Sinai i Egypt.

Likvideringen av den 62 år gamle mannen ble vist på en 13 minutter lang video som gruppa sendte ut. En mann skjøt ham på kort hold mens to andre væpnede menn sto ved siden av.

To unge lokale stammemedlemmer ble også drept på videoen.

Et jihadistisk opprør i det nordlige Sinai ble for alvor trappet opp etter at hærens kupp mot president Mohamed Mursi i 2013. I 2018 lanserte den egyptiske hæren en offensiv mot de militante i Sinai.