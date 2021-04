Skogbrann spredte seg til universitet i Cape Town

Studenter ved universitetet måtte evakueres etter at ilden spredte seg og bygninger tok fyr. Foto: AP Photo/NTB

NTB

En skogbrann som herjer ved Table Mountain i Cape Town i Sør-Afrika, har spredt seg til et universitet. Flere hundre studenter er evakuert.

Studentene flyktet fra studentboligene sine til fots langs hovedveien mens biblioteket deres brant, melder AFP-journalister fra stedet.

Brannen har ødelagt en restaurant ved siden av statuen av den britiske koloniherren Cecil Rhodes.

Skråningene over nabolaget Newlands sto søndag i flammer etter at brannen brøt ut samme morgen.

Helikoptre

Vinden spredte flammene over det tørre terrenget i fjellskråningen like ved Universitetet i Cape Town (UCT). Flere bygninger på universitetets område har tatt fyr, og en historisk vindmølle er tatt av flammene, viser bilder fra stedet.

Oransje flammer lyste opp vinduene i biblioteket, som huser betydelige arkiver og boksamlinger, mens brannfolkene sprayet vann for å slukke brannen. Minst to etasjer av Jagger-biblioteket sto søndag kveld i full fyr.

Myndighetene ber andre innbyggere og besøkende om å forlate området umiddelbart, melder BBC.

Over hundre brannmannskaper og annet utrykningspersonell er sendt til universitetsområdet og til nasjonalparken Table Mountain, og minst én brannmann er skadd. Fire helikoptre deltar i slukningsarbeidet.

Tørke

Én brannmann behandles på sykehus, opplyser brannvesenet.

Myndighetene sier at litterære skatter er gått tapt på UCT-biblioteket, men at noen av de mest verdifulle verkene er berget.

Sør-Afrika er rammet av tørke som øker brannfaren. Myndighetene i Cape Town ber innbyggerne i byen være på vakt.

– På dette tidspunkt er det ingen grunn til å evakuere, men vi ber innbyggerne om å gjøre følgende: Lukk alle vinduer for å hindre trekk og skru ned varmen, vann hagen, sier Charlotte Powell i byens kriseberedskapsetat.

Landemerket Table Mountain er et fjellplatå sør for Cape Town. Turgåere ble søndag bedt om å forlate nasjonalparken, som strekker seg over store deler av Cape Towns ubebygde områder.