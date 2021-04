Storbritannia sender to krigsskip til Svartehavet

Spenningen mellom stormaktene øker etter at Russland har foretatt store troppeforflytninger nær grensen til Ukraina. Boris Johnson har gitt ordre om at britiske marinefartøy skal sette kursen mot Svartehavet.

– Storbritannia og våre internasjonale allierte er urokkelige i vår støtte til Ukrainas suverenitet og territoriale rettigheter, sier en talsmann for det britiske forsvarsdepartementet til Sunday Times.

Seiler inn Bosporosstredet i mai



Krigsskipene vil etter planen starte seilasen mot Svartehavet i neste måned. Årsaken til avgjørelsen om å dirigere de britiske fartøyene gjennom Bosporosstredet, er den økte spenningen mellom ukrainske og russiske styrker.

På denne måten ønsker britiske myndigheter å signalisere at de viser solidaritet med Kiev og Nato-allierte i regionen.

Joe Biden varslet tidligere denne uken at USA ville sende to amerikanske krigsskip til Svartehavet, men denne avgjørelsen ble kort tid senere omgjort av frykt for at dette kunne bidra til å eskalere krisen.

Støttes av F-35-kampfly

De britiske krigsskipene, en destroyer og en fregatt, er blant annet utrustet med luftvernraketter. Ett av fartøyene er dessuten spesialtrent for å spore opp og uskadeliggjøre fiendtlige ubåter. Fartøyene opererer normalt som støttefartøy til hangarskipet HMS Queen Elizabeth, melder Reuters.

Begge krigsskipene vil få støtte av F-35-kampfly og Merlin-helikoptere som er utrustet for å spore opp ubåter. Flyene befinner seg nå på hangarskipet HMS Queen Elizabeth i Middelhavet.



– Russlands våpen og krigføring i midten av Europa

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer mener Russland utgjør en konkret og umiddelbar trussel mot Europas sikkerhet.

– Hvem som enn peker på truslene, er ikke anti-russisk. Hvem som enn peker på truslene, tar opp et viktig politisk faktum og driver aktiv forebygging får landet vårt og for Europa. Russlands våpen og krigføring i midten av Europa har skapt reelle trusler, sa hun lørdag.

Nato har dessuten høynet beredskapen for deler av sine styrker i Europa.

Russland sender 15 krigsskip til Krim-halvøya



15 russiske krigsskip som er på vei til Krim-halvøya for en militærøvelse, krysset lørdag Kertsjstredet, opplyser den russiske marinen.

Ukrainske myndigheter hevder at Russland nå har 41.000 soldater langs grensa mot Øst-Ukraina og 42.000 soldater stasjonert på den annekterte Krim-halvøya. USA anslår på sin side at det nå befinner seg 31.500 soldater på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

– Ifølge informasjon innhentet fra tilgjengelige kilder, så har Russland nå flere soldater stasjonert langs grensa mot Ukraina enn noensinne siden 2014, sier den amerikanske diplomaten Courtney Austrian.