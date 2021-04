Narkokatt tatt i smuglingsforsøk i Panama

NTB

Myndighetene i Panama har stanset en usannsynlig smugler – en hvit katt – som hadde med seg narkotika idet den forsøkte å ta seg inn i et fengsel.

Katten ble stanset fredag utenfor fengselet Nueva Esperanza, som huser over 1.700 innsatte, i provinsen Colon nord for Panama by.

Rundt halsen hadde katten hadde et tøystykke som inneholdt ulike pakninger med narkotika, opplyser Andres Gutierrez, leder for fengselsvesenet i landet.

En annen tjenesteperson sier at det trolig dreier seg om kokain, crack og marihuana.

Det er ikke første gang at dyr blir utnyttet i forsøk på å smugle narkotika. Innsatte bruker mat til å lure dyr til seg etter at dyrene er blitt utstyrt med narkotika av folk på utsiden.

Myndighetene i Panama har publisert bilder av både narkotikaen og katten. Katten blir overlevert til et adopsjonssenter.

Myndighetene varsler etterforskning av saker der dyr brukes til smugling. Tidligere har slike forsøk også blitt gjort med brevduer og droner.