Perus ekspresident utestengt fra politikken i ti år

NTB

Perus tidligere president Martin Vizcarra er utestengt fra politiske verv i ti år fordi han ble vaksinert mot koronavirus før det var hans tur.

Nasjonalforsamlingen i Peru besluttet dette fredag. Vizcarra, som ledet landet fra 2018 til 2020, ble vaksinert på slutten av fjoråret med en koronavaksine fra kinesiske Sinopharm.

Han var fortsatt president da han fikk vaksinen.

Vizcarra er ikke alene om å ha sneket i vaksinekøen. Tidligere utenriksminister Elizabeth Astete er utestengt fra politiske verv i ett år, og tidligere helseminister Pilar Mazzetti i åtte år.

Nesten 500 politikere og offentlig ansatte er involvert i det som er blitt kalt vaksine-gate-skandalen.

Vizcarra ble stilt for riksrett i fjor for korrupsjon, anklager han selv har avvist. Han har anklaget de folkevalgte for å ha forsøkt å stanse hans kamp mot korrupsjon.

Rundt halvparten av de folkevalgte er under etterforskning av ulike årsaker.