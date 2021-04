Pentagon bekrefter omstridt UFO-observasjon

Tre pyramideformede, uidentifiserte objekter ble observert over et amerikansk krigsskip utenfor kysten av California sommeren 2019. Nå stadfester det amerikanske forsvaret at videoen er ekte.

– Jeg kan bekrefte at de bilder og videoer det refereres til er tatt av Marinen. Amerikansk Task Force har inkludert disse funnene i sine undersøkelser, sier Pentagons talsperson Susan Gough, ifølge The New York Post.

Den grønnfargede videoen ble senere lekket til filmskaperen Jeremy Corbell, som laget dokumentaren «Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers».

Han opplyser å ha fått videoens innhold bekreftet fra etterretningskilder i Pentagon.

– Et unikt øyeblikk i moderne historie

I det korte klippet innspilt av personell ombord på krigsskipet USS Russell kan tre objekter skimtes svevende over skipet. En trekantet gjenstand kan også observeres i opptakene.

Det uidentifiserte objektet skal deretter ha truffet vannoverflaten uten tegn til ødeleggelser. En ubåt skal også ha deltatt i søket, men uten at noe mistenkelig ble funnet.

En tredje observasjon ble dessuten foretatt av en jagerflypilot, skriver The Independent, som også har tilgang til videoen.

– Det er mitt håp at disse materialene vil være representative for et unikt øyeblikk i moderne historie, et mulig vendepunkt mot den rasjonelle og gjennomsiktige tilnærmingen ved å undersøke og utforske mysteriet til UFO-fenomenet, uttaler dokumentarfilmskaperen Jeremy Corbell.

– Vi unngår å avsløre informasjon som kan være nyttig for potensielle motstandere

Selv om Pentagon-talskvinne Susan Gough bekrefter videoens innhold, ønsker hun ikke å spekuelere i hva den faktisk viser.

– Som vi har sagt før, for å opprettholde driftssikkerheten og for å unngå å avsløre informasjon som kan være nyttig for potensielle motstandere, diskuterer vi ikke detaljene offentlig, verken observasjonene eller undersøkelsene av rapporterte bevegelser i våre treningsområder eller angitt luftrom, sier Gough til The Sun.

Norsk astrofysiker: – Det er alltid en annen forklaring

Astrofysiker ved Universitetet i Oslo, Øystein Elgarøy, sier til Dagbladet at det neppe er en overnaturlig forklaring på hva marinemannskapet så på himmelen den aktuelle sommerkvelden.

– Det er alltid en annen forklaring på slike ting. Det er overhodet ingen grunn til å tro at utenomjordiske vesener besøker jorda, mener Elgarøy.

Observasjonene av enheter i det amerikanske forsvaret er basert på nattesynskamera og infrarøde bilder fra mannskap om bord på krigsskip, samt smarttelefonbilder tatt fra cockpiten til en FA-18-pilot utenfor kysten av San Diego i juli 2019.

