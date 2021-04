Angela Merkel har fått AstraZeneca-vaksine

– Jeg er svært glad for å ha fått min første vaksinedose med AstraZeneca i dag, sier Tysklands statsminister Angela Merkel. Foto: Michael Kappeler / pool via AP / NTB

NTB

Tysklands statsminister Angela Merkel har fått første dose av AstraZenecas omstridte coronavaksine, ifølge en talsmann.

Tyskland suspenderte for to uker siden bruken av AstraZeneca-vaksine for personer over 60 år, men 66 år gamle Merkel har likevel fått den.

– Jeg er svært glad for å ha fått min første vaksinedose med AstraZeneca i dag. Jeg vil få takke alle som er involvert i vaksinekampanjen og alle som tar vaksine. Vaksine er nøkkelen til å komme ut av denne pandemien, skriver Merkel i en Twitter-melding, postet av talsmannen Steffen Seibert