Minst åtte drept i skyting i Indianapolis

NTB

Politiet opplyser at minst åtte personer er drept i skytingen på et FedEx-anlegg i Indianapolis i USA. Flere andre er skadd og sendt til sykehus.

Minst fire er brakt til sykehus, én av dem med kritiske skader, opplyser politiets talskvinne Genae Cook.

Politiet har tidligere opplyst at gjerningsmannen tok sitt eget liv. Da politiet ankom stedet, pågikk skytingen fortsatt, ifølge Cook.

– Betjentene responderte, gikk inn og gjorde jobben sin. Mange av dem bearbeider dette, for det er et syn ingen burde se, sier Cook.

Erklært døde på stedet

Alle de drepte ble funnet nær FedEx-anlegget, som ligger ved flyplassen i Indianapolis.

– Vi har funnet åtte personer med skuddskader. De åtte ble erklært døde på stedet, sier hun.

Familiemedlemmer av personer som jobber i FedEx, har samlet seg på et hotell rundt halvannen kilometer fra der skytingen skjedde, skriver New York Times.

Skytingen skjedde rundt 23.30 torsdag kveld lokal tid, ifølge avisen Indianapolis Star.

– Etter å ha hørt skuddene, så jeg en person på bakken. Heldigvis var jeg langt nok unna til at gjerningsmannen ikke så meg, sier vitnet Timothy Boillat, som jobber i FedEx, til WISH-TV.

– Tragisk

– FedEx er klar over den tragiske skytingen ved anlegget vårt nær Indianapolis-flyplassen, skriver selskapet i en uttalelse. De skriver at de jobber med å samle informasjon og samarbeide med etterforskerne. Over 4.000 jobber på anlegget i Indianapolis.

Hendelsen er den siste i en rekke av skyteepisoder i USA de siste ukene. For under en uke siden ble åtte personer skutt og drept i et spa i Georgia.

USAs president Joe Biden varslet tidligere i april flere innstramminger i reguleringen av visse typer skytevåpen i USA.