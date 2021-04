USA krever at Eritrea trekker seg ut av Etiopia umiddelbart

NTB

Eritrea må trekke ut sine styrker fra Tigray-regionen i Etiopia umiddelbart, krever USAs FN-ambassadør.

– Vi er forferdet over meldinger om voldtekt og andre former for ubeskrivelige seksuelle overgrep som fortsetter å komme til overflaten i den nordlige delen av Etiopia, sier Linda Thomas-Greenfield.

Hun legger til at eritreiske styrker må trekke seg ut av Etiopia umiddelbart.

Uttalelsene kom etter at FNs sikkerhetsråd hadde diskutert Tigray-situasjonen bak lukkede dører torsdag.