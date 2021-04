Kinas økonomi opp 18 prosent i første kvartal

En kvinne går tur med hunden sin i et handelsområde i Beijing torsdag. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

Kinas økonomiske vekst var på 18,3 prosent i årets første kvartal idet fabrikk- og forbrukeraktiviteten har kommet seg på fote igjen etter koronapandemien.

Tallet for årets første kvartal står i sterk kontrast til situasjonen i tilsvarende kvartal i fjor. Da krympet økonomien 6,8 prosent, det største fallet på flere tiår.

– Landets økonomi har hatt en god start, sa det kinesiske statistiske sentralbyråets talskvinne Liu Aihua da tallene ble lagt fram fredag.

Etter at kommunistpartiet erklærte seier over koronaviruset i mars, har næringslivsaktiviteten tatt seg opp til et nærmest normalt nivå, mens fabrikker og butikker har gjenåpnet.