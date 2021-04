FN: Jemen-krisen blir stadig verre

NTB

Verdens største humanitære krise i Jemen blir stadig verre, advarer FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

I en oppdatering i FNs sikkerhetsråd torsdag sa Lowcock at titusener av mennesker i Jemen allerede sulter i hjel. Ytterligere 5 millioner er ett steg unna sultdøden, advarte han.

Lowcock la også til at mars var den dødeligste måneden i Jemen til nå i år, med over 200 sivile som ble drept eller såret som følge av krigshandlinger. Nesten 350 private boliger ble ødelagt eller skadd, sa han. Videre har Jemen de siste ukene blitt rammet av stadig flere koronatilfeller.

For å stanse det Lowcock kalte en katastrofe under utvikling, oppfordret han Sikkerhetsrådet til umiddelbar handling for å beskytte sivile, gi tilgang til humanitær hjelp, finansiering og støtte til landets økonomi og vei til fred.

Som følge av finansieringskutt klarer FN nå å hjelpe kun 9 millioner mennesker hver måned, mens FN for ett år siden kunne hjelpe 14 millioner mennesker i måneden, uttalte Lowcock. Han viste til en giverkonferanse 1. mars der det ble lovet 14 milliarder kroner, under halvparten av det som trengs, sa han.

– Mer penger for å støtte FNs plan er den raskeste og mest effektive måten å redde millioner av liv på, sa nødhjelpssjefen.

I en generell uttalelse fra Norge, som sitter i Sikkerhetsrådet, sier FN-ambassadør Mona Juul at Norge er dypt bekymret over situasjonen.

– Vi oppfordrer alle parter til å enes om en betingelsesløs landsdekkende våpenhvile og politiske samtaler for å få en slutt på jemenittenes lidelser, sier Juul, som også ber om umiddelbar styrking av barns beskyttelse i det krigsherjede landet.