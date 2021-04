Biden: På tide å deeskalere det spente forholdet mellom USA og Russland

President Joe Biden sier det er på tide å dempe spenningsnivået mellom USA og Russland. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden sier etter at han har kunngjort nye sanksjoner mot Russland at det nå er på tide å deeskalere spenningsnivået mellom de to landene.