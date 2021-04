WHO: Europa har passert 1 million coronadødsfall

WHO-topp Hans Kluge sier AstraZenecas vaksine redder liv og at det er større risiko for blodpropp hvis man får covid-19 enn hvis man tar vaksinen. Arkivfoto: Andreea Alexandru / AP / NTB

NTB

Det er registrert over 1 million coronarelaterte dødsfall i de 53 landene som hører inn under Europa-kontoret til Verdens helseorganisasjon (WHO).