Belgia starter gjenåpningen til uka

NTB

Det lempes mandag noe på smitteverntiltakene i Belgia, selv om presset på sykehusene i landet fortsatt er stort.

Blant annet får skoler lov til å åpne igjen, mens ikke-nødvendige reiser inn og ut av landet blir tillatt for første gang siden januar, opplyste statsminister Alexander De Croo onsdag etter møter med føderale og regionale ledere om landets koronatiltak.

26. april kan folk igjen dra til frisøren, samtidig som forretninger som selger ikke-essensielle varer kan åpne opp for besøk, uten at kunder må gjøre avtale på forhånd. Så er planen at barer og restauranter 8. mai kan åpne dørene for første gang på seks måneder, men kun for uteservering.

Samme dag får loppemarkeder, fornøyelsesparker og treningssentre ønske et begrenset antall besøkende velkommen.

Oppmykningen kommer etter en måneds lang nedstengning. Den har sørget for nedgang i smitten, men ikke hjulpet like mye på presset på sykehusene. De Croo understreker derfor at regjeringen går forsiktig fram.

– Pandemien har forandret seg. Vi kjemper ikke lenger mot det samme viruset som for ett år siden. Viruset og dets varianter er mer smittsomme og aggressive nå, sa han onsdag.

De siste to ukene har antall døde med covid-19 per dag steget med nesten 50 prosent, til 40 dødsfall om dagen. Samtidig er landets intensivavdelinger stadig under enormt press.

Ifølge DPA har det i snitt vært 471 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i Belgia de siste to ukene.

Til sammenligning er det registrert 184 nye smittetilfeller og 0,5 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene i Norge.