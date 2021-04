Kongresskomité vil utrede erstatning for slaveriet

NTB

Justiskomiteen i Representantenes hus stemte onsdag for opprettelsen av en kommisjon som skal vurdere oppreisning til etterkommere av ofre for slaveriet.

I tillegg til oppreisningen skal kommisjonen vurdere en «nasjonal unnskyldning» for diskriminering over flere århundrer, skriver New York Times.

Tiltaket er et av flere president Joe Biden vil innføre for å jevne ut ulikhet mellom folkegrupper i USA.

Avstemningen i justiskomiteen anses som en milepæl for forkjempere for oppreisning, som i flere tiår har arbeidet for å få avhjelpe ettervirkningene av slaveriet. Demokratene i komiteen ga forslaget flertall, tross republikansk motstand. 25 stemte for og 17 imot.