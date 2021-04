Resistent malaria får fotfeste i Afrika

NTB

Forskere legger torsdag fram de første kliniske bevisene for at resistente mutasjoner av malariaparasitten er i ferd med å få fotfeste i Afrika.

I en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet beskriver forskerne en økt forekomst av en mutasjon av malariaparasitten som er resistent for eksisterende medisiner.

Det har vært en økende bekymring over konsekvensene dersom forekomsten av den resistente mutasjonen skulle få fotfeste over store deler av det afrikanske kontinentet.

Årlig er det omtrent 229 millioner tilfeller av malaria. Rundt 400.000 personer dør av sykdommen, om lag to tredeler barn, viser tall fra WHO.

Effekten av kombinasjonsbehandlingen ACT regnes i dag som den klart mest virksomme behandlingen, men forskerne skriver at det er et presserende behov for mer for overvåking av utviklingen i Rwanda og nabolandene rundt.

Studien viser at om lag 15 prosent av barn som ble smittet av malaria, ikke lenger blir helt friske etter behandling med ACT, noe som skyldes genmutasjoner i parasitten.