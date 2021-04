En historisk avgjørelse er tatt – Nato går samlet ut av Afghanistan

NTB

Nato-landene står samlet bak USAs plan om å trekke seg ut av Afghanistan fra 1. mai. – Ingen tror dette blir enkelt, sier Norges utenriksminister.

Nyheten om at USAs president Joe Biden ville få med seg Nato-landene på å sette en sluttdato for det militære nærværet i Afghanistan, nesten 20 år etter at krigen startet, ble kjent tirsdag. Onsdag ble avgjørelsen tatt på et møte der utenriks- og forsvarsministrene i Nato deltok.

USAs president Joe Biden informerte USA og verden om avgjørelsen fra samme talerstol hans forgjenger George W. Bush sto ved da han gikk til krig i Afghanistan etter terrorangrepene 11. september 2001.

Målet til Biden er at USA skal ha trukket sine styrker ut av Afghanistan før 20-årsmarkeringen for terrorangrepene i høst.

Dyr krig

– Siden da har grunnene våre til å være i Afghanistan blitt mer og mer uklare. De siste 20 årene er trusselen blitt mer spredt rundt om i verden, sier Biden, og viste til IS, situasjonen i Somalia og andre land.

– Å fortsette en dyr krig gir liten mening nå, sier Biden, og legger til at han har informert Bush om avgjørelsen.

Biden slo i talen fast at USA ikke lenger kan fortsette å forlenge det militære nærværet i Afghanistan i håp om at tidspunktet for å trekke seg ut skulle bli ideelt.

– Det er på tide at amerikanske soldater får dra hjem, sier Biden.

Valg mellom vanskelige alternativer

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) informerte pressen om planene en liten time før Biden gikk på talerstolen.

– Det følger planen vi hele tiden har hatt: Inn sammen, justere sammen og gå ut sammen. Vi er veldig fornøyd med den fulle enigheten som ble uttrykt i møtet. Det er en krevende situasjon i Afghanistan, og vi står ikke i valget mellom bare gode alternativer, men mellom mer eller mindre vanskelige alternativer, sier Søreide.

Både Taliban og representanter fra afghanske myndigheter som forhandler om fred med Taliban i Doha er kritiske til sluttdatoen.

– Den avtalen som ligger mellom USA og Taliban har noen forpliktelser overfor Taliban, så det er godt grunnlag for å diskutere planmessig fremdrift framover, sier Bakke-Jenssen til NTB.

Trusselnivået kan øke

Søreide vedgår at forhandlingene mellom Taliban og Afghanistans regjering i Doha ser ut til å stå stille nå.

– Det er derfor vi er tydelige på at land i regionen må ta et større ansvar for utviklingen i Afghanistan. Men situasjonen i Afghanistan er krevende og vanskelig, og jeg tror alle som deltok i møtet i dag har en klar erkjennelse av at dette ikke kommer til å bli enkelt. Vi må ta høyde for at volds- og trusselnivået kan øke, sier Søreide til NTB.

På spørsmål om det var en reell diskusjon i Nato-møtet, eller om det var USA som informerte og alliansen som sa seg enig, sier forsvarsminister Bakke-Jensen at det var mer det sistnevnte.

Han bekrefter at det ikke ble diskutert alternativer til USAs plan for uttrekning.

På spørsmål om oppdraget kan sies å være fullført, svarer forsvarsministeren:

– Det er det i alle tilfeller for tidlig å si noe om nå, men det vi skal ha med oss er at Afghanistan for 20 år siden og i dag er to helt forskjellige land. Vi har gjort betydelige fremskritt med å bygge statsinstitusjoner og kapasiteter som kan trygge hverdagen for innbyggerne, sier Bakke-Jensen.

– Høy pris



– Skulder ved skulder har vi betalt en høy pris, både i blod og penger. Vi er takknemlige til alle som har tjent, og vi hedrer alle dem som har ofret så mye for vår felles sikkerhet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stoltenberg understreket at ingen av de allierte motsatte seg planen, og at det var en enstemmig allianse som sto bak uttalelsen etter møtet.

Der ble Taliban advart mot at angrep mot Nato-styrker i tiden fram mot sluttdatoen vil bli slått hardt ned på.

– Sammen har vi forhindret Afghanistan fra å være en trygg havn for terrorister som vil angripe oss, sier Stoltenberg.

– Vår tilbaketrekking vil være ryddig. Vi planlegger å fullføre den innen få måneder. Vi står samlet når vi nå går ut sammen. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og det er en risikofylt avgjørelse, sier Stoltenberg.

– Målene er nådd

Både Biden og hans utenriksminister Antony Blinken, som sto side om side med Stoltenberg da avgjørelsen ble kunngjort, framholdt at USA har nådd sine mål.

– Vi ble angrepet. Vi gikk til krig med klare mål. Vi har nådd målene. Osama bin Laden er død, al-Qaida er slått tilbake. Det er på tide å avslutte denne krigen, sier Biden.

Alle aktørene, fra Stoltenberg til Biden, Søreide og Bakke-Jensen, slo fast at Nato ikke vender Afghanistan ryggen. Stoltenberg sier han onsdag diskuterte framtiden med Afghanistans president.

Det er ikke klart om Norge vil ha militært nærvær i Afghanistan etter sluttdatoen.

– Det er for tidlig å si hvilke militære roller som vil være der. Men vi vil ha et stort humanitært bidrag og en tilstedeværelse med mange av de sivile kapasitetene vi har. Alle Nato-landene var enige om at det ikke handler om å snu ryggen til Afghanistan, sier Bakke-Jensen.