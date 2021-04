Politimannen som skjøt Jacob Blake, er tilbake på jobb

NTB

Politibetjenten fra Wisconsin som skjøt svarte Jacob Blake i Kenosha i august, er tilbake på jobb etter å ha vært i permisjon.

Politibetjent Rusten Sheskeys skudd mot Jacob Blake ble fanget opp på et mobilopptak av et vitne. Det ble ikke tatt ut tiltale mot politimannen, da påtalemyndigheten mente han handlet i selvforsvar.

Blake ble fra kort hold skutt sju ganger i ryggen på vei inn i bilen sin og ble lam fra livet og ned. Skytingen utløste voldelige demonstrasjoner i Wisconsin, og over 250 personer ble pågrepet i dagene etter.

Politisjef Daniel Miskinis i Kenosha sier i en uttalelse at Sheskey var tilbake på jobb 31. mars og at han ikke vil få noen disiplinærstraff.

– Selv om denne hendelsen har blitt gjennomgått på flere nivåer, vet jeg at enkelte ikke vil være fornøyde med dette utfallet. Likevel, gitt fakta i saken, har den eneste rettmessige og passende avgjørelsen blitt tatt, sier Miskinis i uttalelsen.

Sheskey og to andre betjenter rykket ut til en kvinne som meldte at kjæresten hennes var uønsket på stedet. Politiet prøvde å pågripe Blake og brukte elektrosjokkvåpen, uten at det hjalp.

Blake gikk inn i bilen sin, og han lente seg ifølge politibetjentenes forklaring framover og tok fram en kniv, som han nektet å gi slipp på da han fikk ordre om det. To av Blakes barn satt i baksetet. Sheskeys advokat, Brendan Matthews, har forklart at Sheskey besluttet å skyte da Blake begynte å snu seg mot Sheskey med kniven i hånden.

Skytingen fant sted tre måneder etter at George Floyd døde etter at en politimann satte kneet mot halsen hans i over ni minutter under en pågripelse.