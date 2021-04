Politisjef og politibetjent går av i Minneapolis

NTB

Både politibetjenten som skjøt og politisjefen i Minneapolis går av etter at en svart 20-åring ble skutt og drept i en forstad til byen søndag.

Daunte Wright ble skutt i forbindelse med at politiet stanset ham under en trafikkontroll. Hendelsen har på ny satt sinnene i kok i byen, som fra før var preget av den pågående George Floyd-saken.

Betjent Kim Potter og politisjef Tim Gannon kunngjorde tirsdag at de trekker seg etter skytingen. Gannon har tidligere sagt at han trodde Potter ved et uhell trakk tjenestevåpenet i stedet for en elektrosjokkpistol.

I filmen som ble tatt opp av kameraet på uniformen, kan det høres at hun roper «taser, taser», navnet på elektrosjokkvåpenet.

Ordføreren i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center, Mike Elliott, sier han er takknemlig for avskjedssøknaden, men understreker at han ikke hadde bedt om den. Han sier at saken uansett må avklares i tråd med loven.

– Vi må sørge for at rettferdigheten skjer fyllest, sier han.