Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk

Varme havstrømmer er i ferd med å tine opp og smelte ned en av verdens største isbreer, Thwaites Glacier. Forskere venter at havnivået vil stige betydelig. Spørsmålet er hvor raskt det skjer.

Thwaites Glacier, noen ganger referert til som Doomsday Glacier, eller «dommedagsbreen», er en uvanlig bred og enorm isbre i Antarktis.

I flere år har forskerne målt størrelsen på breen for å kunne forutsi når og hvordan verdenshavene vil bli påvirket av den massive nedsmeltingen.

– Noe lignende har ikke blitt observert før

– Det handler om en håndfull år før den løsner. Det er enkel fysikk å beregne mengden varme som tilsettes per sekund. Etter det kan forskere ikke forutsi nøyaktig hva som vil skje. Noe lignende har ikke blitt observert før, forklarer Anna Wåhlin, sier Anna Wåhlin, professor i oseanografi, til Expressen.

Thwaites Glacier er en uvanlig bred og enorm isbre som renner ut i Pine Island Bay, en del av Amundsenhavet, øst for Mount Murphy, på Walgreen Coast av Marie Byrd Land.

– Det er flere hundre meter tykk is

Det som skjer på denne delen av planeten vil kunne få enorm betydning for resten av verden. At breen er i ferd med å tines opp, er det liten i tvil om, men tempoet på nedsmeltingen vil være av stor interesse å få mer kunnskap om.

Det forsøker forskerne nå å finne ut av. Ifølge en vitenskapelig publikasjon i Science Advances har vitenskapsfolk nylig tatt i bruk avanserte undervannsbåter for å kartlegge hvor langt oppvarmingen av den kolossale breen har kommet.

– Vi er de første som har klart å gjøre målinger under Thwaites-breen noensinne. Det er flere hundre meter tykt is, så det er utfordrende å få tilgang til vannet under isen, forteller professor Anna Wåhlin til det svenske nyhetsbyrået TT.

Video: Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje

Indikasjoner på at nedsmeltingen akselererer

Tidligere har satellittdata dokumentert at Thwaites Glacier smelter stadig raskere. Ifølge NASA er vanninnholdet i isbreen nok til å kunne heve det globale havnivået med minst en halv meter.

Dersom det skulle skje vil det få enorm betydning for bosetting i lavereliggende områder nær kysten verden over. Det betyr samtidig at millioner av mennesker trolig må finne seg et annet sted å bo.

Forskerne som nå deler sine siste oppdaterte kunnskaper kan fortelle at kartleggingen av havstrømmene som passerer under breen har gitt indikasjoner på at nedsmeltingen akselererer.

– Det mest overraskende

Målingene har også gitt forskerne svar på hvor sterke og varme havstrømmene er, og nivået på salt og oksygen, som igjen kan gi kunnskap om den pågående klimaendringen.

– Det mest overraskende var at varme strømmer også kommer østfra, gjennom en dyp kanal som man tidligere trodde var blokkert, påpeker professor Anna Wåhlin.

Samtidig kommer det meldinger om at Pine Island-breen i Vest-Antarktis snart kan krysse flere tippepunkter, noe som vil kunne medføre en raskt og irreversibel utvikling, som igjen vil få betydelige konsekvenser for verdenshavene, skriver sciencedaily.com.

98 prosent dekket av tykk is



Antarktis består av både hav- og landområder. Landområdet, som er omtrent 14,2 millioner kvadratkilometer, er dekket til 98 prosent av tykk is. Den enorme innlandsisen beveger seg mot havet med en hastighet på opptil 300 meter per år.

Antarktis er det kaldeste, mest forblåste og tørreste kontinentet på jorda, og inneholder 90 prosent av all is på jordkloden. Sørishavet er biologisk rikt, mens bare et fåtall planter og dyr finnes i land- og ferskvannsmiljøet på kontinentet, ifølge Store norske leksikon.

Forsker: – Havet kan stige sju meter

Det forventes at den globale oppvarmingen vil foregå over hele Antarktis. Endringene vil påvirke både det fysiske og det biologiske miljøet i Antarktis, og på sikt endre kontinentets karakter betydelig.

– Dersom hele Vest-Antarktis smelter, kan havet stige syv meter, og enda mer i Norge. Når isen i Antarktis tiner, vil det påvirke oss mer enn om isen smeltet på Grønland, på grunn av endringer i gravitasjonsfeltet, sa tidligere direktør ved Bjerknessenteret, Eystein Jansen, til Dagbladet i fjor sommer. Han har dessuten vært hovedforfatter for to av hovedrapportene til FNs klimapanel.

Video: Greenpeace roper varsku om «hemmeligheten» under isen i Antarktis