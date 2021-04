Tegnell bommet med over 30 prosent: – Ikke mulig å si hva som var riktig eller galt

Nå øker smitten raskt i Sverige igjen: – En foruroligende situasjon

Svenske helsemyndigheter tok fullstendig feil av smitteutviklingen da smitten var på full fart oppover. I stedet for å advare, ble det svenske folk beroliget.

– Jeg vil bare prøve å gjøre det klart at dette er komplisert, det er ikke mulig å si hva som var riktig eller galt. Etterpå er det alltid mulig å si at hvis vi hadde skreket «ulv», ville det kanskje ha gjort en forskjell, men vi vet ikke, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Sveriges Radio Ekot.

Budskapet var et helt annet da den svenske Folkhälsomyndigheten i fjor høst meddelte at smittesituasjonen var stabil og under kontroll.

– Et ganske stabilt nivå de fleste steder, men en liten forsiktig økning. Slett ikke så dramatisk som du ser i mange andre europeiske land. Men det går sakte men sikkert i feil retning, sa Tegnell da.

Betydelig underdrivelse



Statsepidemiolog Anders Tegnell

Den betydelige underdrivelsen av den alvorlige situasjonen blir omtalt av flere svenske medier tirsdag. I tillegg ble det gitt inntrykk av at svenskene fulgte anbefalingene, noe som i ettertid viste seg ikke å stemme.

Ifølge myndighetens egne tall økte smittespredningen med 35 prosent uken før 24. september, i enkelte deler av Sverige enda mer, skriver Expressen.

– En sykdom som denne, når det avhenger av publikums overholdelse, så er det ekstremt viktig at publikum vet at det er et varselflagg, sier Tove Fall, professor i epidemiologi ved Uppsala universitet til Ekot. Hun mener svenske myndigheter burde gått mye sterkere ut med sine advarsler for å bremse den raske smittespredningen.

– En foruroligende situasjon

Siden fredag har 19.105 personer fått påvist coronasmitte i Sverige. Situasjonen ventes å bli verre i hele landet. Statsepidemiolog Anders Tegnell er bekymret.

– Vi har en fortsatt økning av smittede i Sverige. Det er definitivt svært høy smittespredning og en foruroligende situasjon, sier Tegnell på en pressekonferanse. Han sier smitten øker i alle aldersgrupper.

– Med tanke på den store smittespredningen, vil jeg igjen legge vekt på det grunnleggende og hvor viktig det er å holde avstand, det er grunnkonseptet for å beskytte seg og redusere smitten. Det er viktig at vi jobber hjemmefra så mye som mulig, sier statsepidemiologen, som påpeker at mye av smitten skjer i hjemmet og på arbeidsplassen.

– Pandemien nå rammer hele landet svært hardt

Siden fredag har 39 personer dødd i Sverige i forbindelse med pandemien, som så langt har kostet 13.660 mennesker livet i landet.

Det er påvist totalt 876.506 smittetilfeller, 19.105 av dem siden fredag, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Samtlige regioner sier de venter en forverring både i løpet av de nærmeste dagene og på litt lengre sikt.

– Det viser alvoret i situasjonen og at pandemien nå rammer hele landet svært hardt, sier avdelingssjef Thomas Lindén i Socialstyrelsen.

Video (fra april i fjor): WHO tar Sveriges coronastrategi i forsvar: – Har satt på plass en sterk helsepolitikk