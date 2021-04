New York Times: USA vil midlertidig stanse bruk av Johnson & Johnson-vaksinen

Amerikanske myndigheter vil midlertidig stanse bruken av Johnson & Johnsons coronavaksine mens de fortsetter å granske blodpropptilfeller. Foreløpig sitter Norge stille i båten.

Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC kommer tirsdag til å be om stans i vaksineringen på føderale sentre og be delstatene følge etter, melder The New York Times.

Tilfeller i USA der folk har fått blodpropp etter å ha fått coronavaksinen til Johnson & Johnson, gjorde at EUs legemiddeltilsyn (EMA) forrige uke også åpnet en granskingssak.

Seks personer i USA har utviklet sjeldne bivirkninger innen to uker etter at de har fått en dose av vaksinen.

Norge avventer

De seks personene var alle kvinner mellom 18 og 48 år, ifølge New York Times. Nesten syv millioner amerikanere har fått vaksinen.

Det er ikke bekreftet noen sammenheng mellom denne vaksinen og det uvanlige sykdomsforløpet. Men det er den samme sannsynlige sammenhengen som ligger bak flere lands beslutning om å stanse helt eller delvis bruken av AstraZeneca-vaksinen.

– EMA har allerede startet en granskning av denne vaksinen. Nå gjelder det å få alle fakta på bordet. Vi må avvente granskningen, sier fagdirektør i Statens Legemiddelverk Steinar Madsen til ABC Nyheter.

Første leveranse til Norge i neste uke

Den første forsendelsen med coronavaksine fra amerikanske Johnson & Johnson er nå på vei til Europa, opplyste en talsmann for EU-kommisjonen mandag, ifølge NTB.

De første leveransene til Norge kommer i neste uke. EU, Norge og Island skal etter planen motta 200 millioner vaksinedoser fra den amerikanske legemiddelgiganten i løpet av året, 55 millioner innen utgangen av juni.

Mandag besluttet Australia at de takker nei til Johnson & Johnson-vaksinen. Årsaken er at vaksinen er for lik AstraZenecas vaksine.